نجران 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واسأثنى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، على الجهود التي تبذلها، جمعية التنمية الاجتماعية بالحصينية والمشعلية.جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور صالح بن محمد الهمامي، الذي قدم تقريراً يتضمن رؤية وأهداف الجمعية والبرامج والأنشطة التي تقدمها، كذلك الإنجازات التي حققتها خلال العام المنصرم.// انتهى //14:14ت م0100