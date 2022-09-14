دار السلام 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واساختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، المشروع الطبي التطوعي لجراحات القلب والقسطرة للأطفال في مدينة دار السلام بجمهورية تنزانيا الاتحادية.وتمكن الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال المشروع الذي استمر 10 أيام، من فحص 199 حالة، وإجراء 31 عملية قلب مفتوح، و46 عملية قسطرة قلبية للأطفال تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية المتنوعة التي ينفذها المركز في عدد من الدول؛ لتقديم العلاج للأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود.// انتهى //14:15ت م0101