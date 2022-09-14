جاكرتا 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واسقدّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ضمن البرنامج التدريبي التطوعي الثاني والثالث في إندونيسيا، دورات حرفية ومهنية متنوعة استهدفت ذوي الدخل المحدود، وذلك بمعهد العلوم الإسلامية والعربية التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالعاصمة جاكرتا.وجرى خلال البرنامج الذي اختتم أمس، تدريب 873 مستفيداً ومستفيدة على مجالات عدة شملت صيانة الجوالات، والكهرباء، والخياطة والتطريز، والإسعافات الأولية، والبحث والإنقاذ البحري، وإصابات الحوادث المرورية، وإدارة الأزمات والكوارث، والتعامل مع الإصابات الجبلية واللدغات.وجاء البرنامج في إطار مذكرة التعاون المشترك بين مركز الملك سلمان للإغاثة وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وبالشراكة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة سابك، وذلك بهدف تمكين الشباب والشابات من إيجاد مصادر مدرة للدخل وتحسين مستواهم المعيشي وتعزيز جهود التنمية المستدامة في الدول ذات الاحتياج.// انتهى //14:15ت م0102