تعز 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 233 طنًا و581 كيلوغراما من السلال الغذائية للفئات الأكثر احتياجًا في مديريات المظفر، ذباب، صبر الموادم، الشمايتين بمحافظة تعز، استفاد منها 13 ألفاً و89 فرداً.ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م الذي ينفّذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.// انتهى //14:16ت م0103