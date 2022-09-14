الرياض 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واسكشف الرئيس التنفيذي لمدينة نيوم الصناعية "أوكساچون" فيشال وانتشو أن بناء المدينة خلال العقد المقبل يستهلك أكبر قدر من الحديد والصلب، وسيراعي البناء أهمية تحييد الكربون واستخدام الطاقة النظيفة.وأوضح خلال مشاركته في المؤتمر السعودي الدولي الثاني لصناعة الحديد المنعقد بالرياض أن مدينة أوكساچون" ملتزمة بتطبيق أعلى المعايير البيئية ضمن الصناعات والبناء والتعدين ومعالجة المخلفات، مفيدًا أن 40% من العاملين "بنيوم" هم من الكوادر الوطنية السعودية الشابة التي تلقت أفضل التعليم في الخارج وتسهم بفعالية في تنفيذ الرؤية الطموحة للمدينة، وذلك إلى جانب 70 جنسية أخرى.وبين أن المملكة من خلال هذه المشاريع والمدن الضخمة أمام فرصة تاريخية لتقود التحول العالمي في حلول الطاقة المتجددة وتقنيات البناء والصناعات الحديثة المتوافقة مع البيئة، مبينًا أن إنتاج الهيدروجين الأخضر بنيوم سيبدأ في العام 2026 بطاقة 650 طناً يومياً وسيدخل في صناعات مثل الصلب الأخضر والأسمنت بمحتوى كربوني أقل، كما ستدار المدينة 100% بالطاقة المتجددة.وأفاد أن أوكساچون" ستكون القلب الصناعي لمدينة نيوم وفق رؤية تستهدف أن تكون المنطقة الرائدة للصناعات المتقدمة النظيفة والابتكار والبحث ومنصات سلاسل الإمداد عطفاً على موقعها المميز على البحر الأحمر حيث تعبر نحو 13% من التجارة العالمية وستعمل على جذب الصناعات لبناء اقتصاد قائم على التصدير.// انتهى //14:17ت م0104