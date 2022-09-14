جدة 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واستشارك المملكة غدا، في الاحتفال باليوم العربي للأرصاد تحت عنوان "الأرصاد مهمة في حياتنا"، لذي يأتي تعبيرا عما شهده العام الحالي من تقلبات مناخية متطرفة، أثارت القلق، وجذبت اهتمام المجتمعات العربية.وواجهت دول عربية عدة، تحديات جسيمة نتيجة لحرائق الغابات غير المسبوقة وواسعة النطاق، كذلك الفيضانات والسيول في بعض المناطق والجفاف في مناطق أخرى.وتسهم المملكة بدورها المحوري ومكانتها الكبيرة، على الساحة الدولية، في جهود مكافحة الظواهر المناخية، التي تشكل تهديداً جدياً للبشرية، والتي يأتي على رأسها ظواهر الاحتباس الحراري والتصحر وارتفاع منسوب البحار في المناطق الساحلية، وتستمر المملكة اليوم في قيادة الجهود دولياً وعربياً، للسيطرة على هذه الظواهر الخطيرة، والحد من آثارها السلبية، وفق رؤية 2030 الملهمة، والتي تقدم حلولا عملية في محاربة هذه الظواهر، محلياً وإقليمياً ودولياً.وسيشهد مقر المركز الوطني للأرصاد في مدينة جدة، احتفالية بمناسبة اليوم العربي للأرصاد، وستشمل تدشين المركز الإعلامي للإنتاج والتواصل الرقمي، الذي سيقدم حزمة من الخدمات الأرصادية للمستفيدين، ويأتي تدشينه امتداداً للتطوير المستمر في الخدمات الأرصادية المتميزة بمختلف أنواعها، ومنها الخدمات الإعلامية، التي يقدمها المركز للجهات المختلفة المعنية، وللجمهور العام، كما سينظم المركز فعاليات توعوية خارجية، في عدد من المناطق، تشمل جولات ميدانية للدراجين في الرياض والمنطقة الشرقية، وكذلك جولات ميدانية للدراجين بالإضافة إلى عربة متنقلة في جدة.يذكر أن شعار اليوم العربي للأرصاد صمم من قبل المركز الوطني للأرصاد، وقد جرى إقرار الشعار من أعضاء اللجنة العربية للتوعية والإعلام بالأرصاد الجوية.// انتهى //14:19ت م0105