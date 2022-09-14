صامطة 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، رئيس مجلس المنطقة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة نائب رئيس المجلس اليوم، الجلسة الختامية من جلسات المجلس في دورة انعقاده الحالية للعام المالي الحالي والمخصصة لبحث الاحتياجات التنموية بمحافظة صامطة. .وأكد سموه أهمية الجلسة التي خصصت لبحث احتياجات محافظة صامطة من الخدمات والمشروعات التنموية، كما هي عادة المجلس بعقد واحدة من جلساته في كل دورة بإحدى محافظات المنطقة للوقوف على المشروعات المنفذة بها التي تحت التنفيذ وما يحتاجه المواطن من خدمات.وشدد على الدور التكاملي بين مجلس المنطقة والمجلس المحلي بكل محافظة للرفع باحتياجات المحافظات والمراكز التابعة لها بما يضمن تحديد الاحتياجات وفق آليات وخطط تضمن تنفيذ المشروعات وفق الخطط الزمنية والأوليات المحددة، مشيراً إلى عقد جلسة المجلس بصامطة للاجتماع بأعضاء المجلس المحلي والمشايخ لتبادل الآراء المختلفة واستعراض العوائق والسلبيات لتجاوزها سعياً للوصول إلى التنمية المتوازنة في جميع المحافظات.كما شدد سموه على ضرورة تنفيذ المشروعات بالسرعة والجودة المطلوبة حاثاً المسؤولين إلى مزيد من العمل الجاد والمخلص والتعاون المثمر من قبل مختلف الجهات الحكوميةً بالمنطقة والأهالي في كل ما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار وتنفيذ المشروعات التنموية، انفاذاً لتوجيهات القيادة بكل ما يحقق تنميةً الوطن والرفاهية المواطن والمقيم، ويحقق رؤيةً المملكة ٢٠٣٠.عقب ذلك استعرض أمين عام مجلس المنطقة شاهر الجنفاوي، الموضوعات المدرجة على أعمال الجلسة, والمتضمن مناقشة وبحث احتياجات محافظة صامطة والمراكز والقرى التابعة لها في المجالات التعليمية والصحية والمياه والكهرباء وغيرها من المجالات، مفيداً أن المجلس اتخذ وبتوجيهات سمو أمير المنطقة القرارات والتوصيات اللازمة حيال ما تم بحثه من موضوعات, وما تقدم به الأعضاء من الآراء والمقترحات.// انتهى //14:19ت م0106