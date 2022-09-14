نجران 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واسأكّد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران أهمية العمل بروح الفريق الواحد بين مختلف الجهات في المنطقة، وأهمية الشراكات وتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تخدم المصلحة العامة وخدمة المجتمع والجهات المستفيدة.جاء ذلك خلال رعايته اليوم في الإمارة، توقيع الشراكة المجتمعية التي وقعتها جمعية التنمية الأهلية بالحصينية والمشعلية يمثلها الدكتور صالح محمد الهمامي مع مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية يمثلها علي بن محمد الجواهرة ووقف الجميح يمثله عبدالله بن أبوداسر.// انتهى //14:21ت م0107