المدينة المنورة 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واساحتفلت جائزة الشيخ صالح بن عبد الله المحيسن -رحمه الله- للمتون العلمية ودراساته بالجامعة الإسلامية, امس,بتكريم الفائزين في دورتها الخامسة من خلال الحفل السنوي للجائزة، برعاية سمو رئيس الجامعة الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان.وتخدم الجائزة طلبة العلم بكافة مستوياتهم في فروعها الثلاثة، ففي فرعها الأول تهدف الجائزة إلى إتقان المتون العلمية من خلال رسم خطط للحفظ متوافقة مع المناهج الاكاديمية للطلاب بالجامعة، بينما يهدف فرعها الثاني إلى تأصيل المتون العلمية من خلال شرحها بطرق عصرية مبتكرة وتطبيقات عملية، وفرع الجائزة الثالث وهو أوسعها يهدف إلى إثراء مكتبة المتون العلمية بتحقيقات نافعة وابتكارات تخدم المتون العلمية وطلابها.وكرم سموه الفائزين بالجائزة في دورتها الخامسة ، والمحكمين والشراح ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات.يذكر أن الجائزة وعلى مدى دوراتها الخمس، أفادت أكثر من 10.237 طالباً وباحثاً، من 120 دولة حول العالم، وزع عليهم أكثر من 22.100 متن علمي في 15 فنٍّ شرعي وأدبي ولغوي، ففي الفرع الأول بلغ عدد المستفيدين ما يزيد عن 5.283 طالب، وفي الفرع الثاني بلغ عدد المستفيدين أكثر من 4.536 مستفيداً، وأما الفرع الثالث فقد شارك فيه أكثر من 418 باحثاُ، فاز منها 10 أبحاث.// انتهى //14:22ت م0108