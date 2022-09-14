نجران 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير إدارة جوازات المنطقة العميد علي بن يحيى آل ناصر.وأطلع سموه خلال اللقاء على المشروع التنظيمي لمنفذ الوديعة, منوها بالجهود التي تقوم بها إدارة جوازات منطقة نجران لخدمة المستفيدين من المواطنين والمقيمين من خدماتها، وما تقدمه من خدمات للمواطن والمقيم، إضافة إلى ما يقدم من خدمات عبر المنافذ، وما يبذله رجال الجوازات من جهد مثمر لخدمة المسافرين والعابرين عبر منفذ الوديعة الحدودي.// انتهى //14:23ت م0109