الرياض 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واسأعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) اليوم خلال أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي تُقام في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بالرياض، انضمام المملكة العربية السعودية ممثلةً بـ (سدايا) إلى شراكة التنمية الرقمية تحت مظلة البنك الدولي، وهي شراكة تعاونية بين القطاعين العام والخاص لمساعدة الدول النامية على الاستفادة من الابتكارات الرقمية؛ لحل بعض القضايا الأكثر تحدياً.وبصفتها عضواً جديداً في هذه الشراكة، ستسهم المملكة العربية السعودية بدعم المبادرات التي تهدف إلى تعزيز تطوير قدرات البيانات، وتسريع استخدام الأدوات الرقمية، ومشاركة خبرات المملكة وقدراتها من أجل تحقيق النمو المستدام والتنمية الاقتصادية.ومن خلال هذه الشراكة، سيتم العمل مع مجموعة مختارة من الشركاء من القطاعين العام والخاص، الذين يعملون معاً لتعزيز جهود الدول النامية، لتمكين التنمية الرقمية. وتتطلع المملكة العربية السعودية لبناء شراكات إستراتيجية تسهم في دعم الجهود التنموية على مستوى المنطقة والعالم في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي وذلك عبر التعاون مع البنك الدولي.// انتهى //15:29ت م0133