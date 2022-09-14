الرياض 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واسإعداد: عبدالله السهيلفي استعراضٍ لأحدث تقنيات العالم الحديث في قلب العاصمة الرياض، كشفت شركة (WeRide) الصينية عن روبوتها التفاعلي ذاتي القيادة "Mini Robobus" وهي حافلة لا تحتاج إلى سائق وتستطيع التنقل في الطرق الحضارية، وذلك خلال مشاركتها في قمة الذكاء الاصطناعي التي تواصل أعمالها لليوم الثاني في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.ويحوي الروبوت أجهزة استشعار عالية الدقة تمكّنه من القيادة في الشوارع العامة والطرق المفتوحة في جميع الظروف الجوية مع أحدث تقنيات السلامة لركابه، وتبلغ سرعته 40 كم بالساعة مع توافق كامل بـ V2X، ولا يحوي على كابينة سائق ليستطيع حمل أكبر عدد ممكن.وتعد (WeRide) شركة عالمية رائدة في تكنولوجيا القيادة الذاتية من المستوى الرابع، ويقع المقر الرئيس لها في مدينة غوانغتشو الصينية، وتهدف إلى تطوير حلول آمنة وموثوقة بدون الحاجة إلى سائق لجعل التنقل أكثر أماناً بأسعار يمكن الوصول إليها، وتكمن رؤيتها في أن الروبوتات تمثّل شكلاً جديدًا من أشكال التنقل الحضاري الذي يمكن نشره في مجموعة متنوعة من سيناريوهات النقل العام والخاص، حيث قدّمت منتجات وخدمات للقيادة الذاتية تتيح نقلًا آمناً ومستداماً، وتوفر مستوى أعلى من الكفاءة.// انتهى //15:30ت م0135