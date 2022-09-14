الرياض 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واسأعلنت شركة المياه الوطنية اليوم، إبرامها عقدين طويلي الأجل مع تحالفين لإعادة تأهيل وتشغيل وصيانة محطات معالجة مياه الصرف الصحي في مدينة مكة المكرمة ومحافظة جدة بتكلفة مالية بلغت 1.592 مليار ريال، ولمدة 10 سنوات، وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للمياه والتي تستهدف تحقيق الاستدامة البيئية وزيادة حجم الاستثمارات في قطاع المياه وطرح الفرص لإشراك القطاع الخاص، كجزء من نموذج مبتكر للاتفاقيات التي تهدف لإستقطاب واشراك القطاع الخاص في الاستثمار بتأهيل وتشغيل وصيانة أصول الشركة الاستراتيجية القائمة.ورعى معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، مراسم التوقيع بين كلٌ من الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المكلف نمر بن محمد الشبل، مع ممثلي التحالف السعودي الفرنسي الذي ضم شركة الأعمال المدنية المحدودة، وشركة الأوائل العصرية للمقاولات المحدودة وشركة فيوليا الفرنسية، فيما أُبرم العقد الثاني مع تحالف محلي ضم شركة مياهنا، وشركة ثبات للمقاولات.وأوضح الشبل أن قيمة العقد الأول المبرم مع تحالف شركة الأعمال المدنية المحدودة، وشركة الأوائل العصرية للمقاولات المحدودة وشركة فيوليا الفرنسية، بلغت 1.200 مليار ريال سعودي، بمستوى تعرفة موحد يبلغ 0.43 ريال سعودي لكل متر مكعب، مبيناً أن نطاق العقد يهدف إلى إعادة تأهيل وتشغيل وصيانة أربع محطات للصرف الصحي في محافظة جدة، وهي: (محطة المطار 1 ، ومحطات الخمرة 3 و4 و6) بطاقة معالجةٍ إجمالية قدرها (790,000) متر مكعب في اليوم، وأن التحالف سيلتزم باستثمار أكثر من (180) مليون ريال سعودي في أعمال إعادة التأهيل، مما يتيح تشغيل الأصول الاستراتيجية القائمة بموجب اللوائح التنظيمية، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي والالتزام البيئي.وبيّن أن العقد الثاني المبرم مع التحالف المحلي الذي ضم شركة مياهنا، وشركة ثبات للمقاولات بلغت قيمته 392 مليون ريال، بمستوى تعرفة موحد يبلغ 0.21 ريال سعودي لكل متر مكعب، للعمل على إعادة تأهيل وتشغيل وصيانة محطتي الصرف الصحي بحدا وعرنة في مدينة مكة المكرمة، بطاقة معالجةٍ إجمالية قدرها (500,000) متر مكعب في اليوم. مع القيام بأعمال إعادة التأهيل مقابل (110) ملايين ريال.// انتهى //15:43ت م0136