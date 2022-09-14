الدوحة 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واسعقد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، جلسة مباحثات رسمية، بالديوان الأميري اليوم.وجرى خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها في شتّى المجالات، لاسيما في مجال الاستثمار والنقل والشؤون الاجتماعية، إضافةً إلى مناقشة عدد من القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.كما شهد الجانبان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والتعاون بين حكومتي البلدين في مجالات الاستثمار، والموانيء، والشؤون الاجتماعية.// انتهى //15:48ت م0138