الظهران 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واسجذبت فعاليات معرض الهجرة زوّار مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء)، التي قدّمها فنّانون محليون ودوليون، الزاور والمهتمين، ومدّت جسور التواصل من خلال الأعمال الفنّية التي وثقت تاريخ الهجرة النبوية الشريفة.وتضمنت فعاليات المعرض عملاً فنيّاً بعنوان " المؤاخاة " الذي يحكي عن فترة زمنية من الهجرة النبوية، وهي فترة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار عبر عقد وحبكات التصميم المكّونة من 2,700 متر من القماش، وكميات من الطين المدكوك بالماء، باعتماد قياسات دقيقة وتراكيب متداخلة؛ لتشكّل عُقداً بألوان ترابية متفاوتة، كدلالات على المحبة والتلاحم بين المهاجرين والأنصار، إضافةً إلى تمثيل لقصة كتابة وثيقة المدينة المنورة وهي أول وثيقة دستورية كتبت في الإسلام من أجل تنظيم عدد من القضايا والمبادئ السياسية، والمالية، والاجتماعية في مجتمع المدينة المنورة آنذاك.// انتهى //15:51ت م0139