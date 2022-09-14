نجران 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واسحصلت كلية الطب بجامعة نجران , على الاعتماد البرامجي الكامل من هيئة تقويم التعليم والتدريب.وأكد رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن الخضيري في حفل أقامته الجامعة أمس بهذه المناسبة بحضور عدد من وكلاء وعمداء الكليات , بذل المزيد من الجهود والتميز في مخرجات الكلية، بما يسهم في تطور الخدمات الصحية في المنطقة وتهيئة طلبة الكلية بالخبرات العلمية، لتحقيق الكفاءة في مخرجات الكلية وسد احتياجات سوق العمل.وتضمن الحفل عرضاً مرئياً عن الكلية والأدوار التي اتخذتها للوصول لهذا المنجز.من جهة ثانية أوضح عميد الكلية الدكتور محمد حنيف، أن هذا الإنجاز يأتي ضمن الخطط الاستراتيجية لوكالة الجامعة للتطوير والجودة، وضمن الأهداف المرحلية لعمادة التطوير والجودة، للارتقاء بمنظومة الأداء من مدخلاتها إلى مخرجاتها والاهتمام بدقة التقييم الشامل بداية من تحديد المؤشرات وواقعية التحليل والقياس ونهاية بمتابعة التحسين والتطوير.// انتهى //15:56ت م0141