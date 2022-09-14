الدمام 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واسرفع المهندس فؤاد بن خالد الملحم، شكرَه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسموِّ ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته إلى وكيل أمين بأمانة المنطقة الشرقية على المرتبة الخامسة عشرة.كما أعرب عن شكره لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ولمعالي أمين المنطقة على دعمهما لمنسوبي أمانة المنطقة الشرقية، سائلاً الله التوفيق في أداء مهام عمله.// انتهى //15:58ت م0143