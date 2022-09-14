الجزائر 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واسأوقفت وحدات من الجيش وحرس الحدود البحري التونسيين خلال أسبوع 791 شخصًا بين مهاجرين ومهربين في عمليات متفرقة بالجزائر.وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم أنه أُوقِف 287 مهربًا، وصُودرت منهم 16 مركبة و47 مولدًا كهربائيًا و34 مطرقة ضغط وعدد من التجهيزات الأخرى.وأضاف البيان أن وحدات من حرس الحدود البحري أوقفت 513 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة، بينهم 337 مهاجرًا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع وهم في طريقهم إلى اجتياز الحدود الجزائرية خلسة باتجاه الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.من جهة أخرى، قبضت وحدات من الجيش على 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة بالجزائر.// انتهى //15:59ت م0145