الرياض 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واستنطلق غداً منافسات الدوري الممتاز للكرة الطائرة ( درجة الشباب ) في جولتها الأولى بإقامة ست مباريات.ويلتقي في الأولى الخويلدية والسلام على صالة نادي الخويلدية بالقطيف، وفي الثانية يلعب الابتسام والنصر على صالة وزارة الرياضة بالقطيف، ويحل في المباراة الثالثة يحل الوحدة ضيفاً على الهداية على صالة نادي الترجي بالقطيف، أما الرابعة فيواجه الاتحاد نظيره الترجي على صالة نادي الاتحاد بجدة، فيما يلتقي في الخامسة الخليج والأهلي على صالة نادي الخليج بسيهات، ويلعب الصفا والهلال في آخر مباريات يوم الخميس القادم، على صالة نادي الصفا بصفوى.// انتهى //16:58ت م0157