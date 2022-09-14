الرياض 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واستنطلق يوم غد الخميس منافسات الجولة الأولى للدوري الممتاز لكرة السلة بإقامة مباراتين، يجمع اللقاء الأول الأنصار والتعاون، فيمى يلتقي في اللقاء الثاني أحد والفتح.وتستكمل منافسات الجولة بعد غدًا الجمعة بإقامة أربع مباريات، إذ يستضيف الوحدة نظيره ضباء، ويحل الهلال ضيفاً على العدالة بالأحساء، ويستقبل النصر نظيره الاتحاد في نادي النصر بالرياض، ويستضيف الأهلي نظيره السلام على صالة وزارة الرياضة في جدة.// انتهى //17:01ت م0160