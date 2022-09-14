القاهرة 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 11.7 مليار جنيه ليصل إلى 701.6 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بالسوق بلغت 3.2 مليارات جنيه.وانخفض مؤشر السوق الرئيس /إيجي إكس 30/ بنسبة 1.96% مسجلاً 10193.79 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ بما نسبته 1.34% ليصل إلى 2271.77 نقطة، وشملت التراجعات مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقًا الذي فقد 1.52% من قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 3239.37 نقطة.// انتهى //17:08ت م0161