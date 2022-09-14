نواكشوط 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واستلقى الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، رسالة خطية من الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، تتضمن دعوة لحضور أعمال القمة العربية التي ستنعقد في الجزائر يومي الأول والثاني نوفمبر المقبل في دورتها الواحدة والثلاثين.وسلم الرسالة المبعوث الخاص للرئيس الجزائري وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، خلال استقبال الرئيس الموريتاني له بالعاصمة نواكشوط اليوم.// انتهى //17:09ت م0162