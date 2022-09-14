نور سلطان 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واسالتقى معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بالعاصمة الكازاخية نور سلطان اليوم، بشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب على هامش رئاسته لوفد المملكة العربية السعودية المشارك في أعمال الدورة السابعة لمؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية الذي افتتح اليوم بمشاركة 100 وفد من 60 دولة، يمثلون الديانات العالمية والتقليدية.وتناول اللقاء الذي حضره الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين المستشار محمد عبدالسلام بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما ما يتصل بالتنسيق في المجالات الإسلامية ونشر الوسطية والاعتدال وتبادل الخبرات في هذا الصدد.وأثنى شيخ الأزهر خلال اللقاء على الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة في خدمة المسلمين بالعالم والعناية بالحرمين الشريفين ونشر التسامح وتعزيز ثقافة الحوار والتعايش السلمي، منوهاً بتميز مشاركة المملكة في أعمال المؤتمر.بدوره، أكد الدكتور آل الشيخ الدور المهم والبارز الذي يقدمه الأزهر للعالم، من نشر للعلم وتصدير لثقافة التسامح والحوار والتصدي للغلو والتطرف.// انتهى //17:15ت م0164