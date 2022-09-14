إسلام آباد 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واسأُصيب سبعة أشخاص بينهم أربعة من رجال الشرطة بجروح متفاوتة جراء انفجار استهدف اليوم مركزاً للشرطة في مدينة كوهات بإقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان.وأوضح مسؤول أمني أن الانفجار نجم عن قنبلة يدوية ألقاها شخص مجهول في فناء مركز الشرطة، مضيفاً أنه نُقِل المصابون إلى المستشفى.وأضاف أن قوات الأمن نفذت عملية تمشيط مكثفة للبحث عن العناصر التي تقف خلف التفجير الذي لم تتبنَّ حتى الآن أي جهة مسؤوليته.من جهة أخرى، قُتِل جندي من رجال القوات شبه العسكرية عندما أطلق مسلحون مجهولون النار على نقطة تفتيش أمنية في مقاطعة خيبر القبلية شمال غرب باكستان.// انتهى //17:37ت م0170