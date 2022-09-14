لندن 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واسأعلن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني اليوم أن معدل التضخم في بريطانيا سجل انخفاضًا من 10.1٪ في يوليو إلى 9.9٪ الشهر الماضي.ولا يزال من المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 0.5 نقطة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأسبوع المقبل.ويعد معدل التضخم الحالي في بريطانيا أعلى بثلاث مرات من نسبة 3.2٪ المسجلة في أغسطس 2021, وأعلى بخمس مرات تقريبًا من الهدف الرسمي البالغ 2٪, كما سجل في شهر يوليو أعلى مستوى له منذ 40 سنة عندما قفز إلى 10.1%.// انتهى //18:28ت م0187