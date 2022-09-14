الرياض 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واسوقعت شركة iotsquared -المملوكة ما بين صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة stc، مذكرة تفاهم مع شركة مطارات القابضة تهدف لتعزيز التعاون المشترك في مجال إثراء الهيكل الفني والمنصات، وفي تطبيقات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، وتقنيات الطائرات بدون طيار.ووقع المذكرة الرئيس التنفيذي لشركة "iot squared" المهندس عثمان الدهش، ونائب الرئيس لتقنية المعلومات في شركة مطارات القابضة يعقوب النجيدي، .وتسعى iot squared"" من خلال هذه المذكرة بالتعاون مع "مطارات" إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية للمطارات من خلال دعم تطبيقات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي التي تعزز الكفاءة التشغيلية للمطارات بالإضافة إلى المساهمة في رفع مستوى السلامة للمسافرين وإثراء تجربتهم.كما يسعى الطرفان من خلال هذه المذكرة لمناقشة أوجه التعاون فيما يتعلق بتقنيات الطائرات بدون طيار، والاستفادة منها في حالات الاستخدام المتعددة مثل إجراء عمليات تفتيش الطائرات والهندسة والتخطيط والتخفيف من مخاطر الحياة البرية والوعي بحالة الطوارئ.// انتهى //18:42ت م0188