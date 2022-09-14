سكاكا 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واسدشن أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان , اليوم , -عبر تقنية الاتصال المرئي- مشروع "حصر وجرد وتقييم الأصول لبناء الأرصدة الافتتاحية"، بحضور ممثلين لكل من وزارتَيْ الشؤون البلدية والقروية والإسكان والمالية.وأوضح مدير ممتلكات الأمانة أصيل بن عبدالله الدرعان أن المشروع تمت ترسيته بتكلفة بلغت 2.967.210 ريالات، ويأتي ضمن مشروع التحول الإستراتيجي وفق "رؤية المملكة 2030".وأضاف أن المشروع يسهم من خلال منهجية معتمدة في تحسين الأداء التشغيلي وتوفير البيانات الدقيقة لصناعة القرار، كما يأتي في إطار الأهداف الإستراتيجية وتعزيز مبدأ الشفافية في الجهات الحكومية والقطاع البلدي.// انتهى //18:45ت م0190