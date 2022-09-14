الرياض 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واسأعلنت شركة هانيويل عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة تقنية إنترنت الأشياء، المشروع المشترك بين صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة شركة الاتصالات السعودية، بهدف دعم مجالات المدن المستدامة ومنصات الخدمات اللوجستية والتقنيات التي تقود مسيرة التحول الرقمي في المملكة.ووُقِّعت المذكرة خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بنسختها الثانية التي تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.وتتمحور المذكرة حول دعم الأهداف ذات الصلة بتطوير المدن الذكية ودعم اعتماد التكنولوجيا في المجتمع بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030، كما تمهد الطريق أمام هانيويل في رحلتها نحو تطوير مشاريع إنترنت الأشياء في السعودية من خلال الاستفادة من باقتها المبتكرة لحلول المدن، منصة إنترنت الأشياء القائمة على الذكاء الاصطناعي والقادرة على دمج البيانات الواردة من مُختلف أنظمة البنية التحتية الحيوية في المدينة. وتتيح هانيويل للمجتمعات إمكان توسيع نطاق الباقة لقياس استهلاك الطاقة في مختلف المنشآت والمرافق التي تمتلكها المدينة.وتعمل هانيويل مع شركة تقنية إنترنت الأشياء لاستكشاف فرص نشر منصة موفيلايزر، برنامج السحابة المخصص للعمليات الميدانية وزيادة ربحية الشركات في القطاع اللوجستي والمجالات الأخرى المتعلقة به.// انتهى //18:49ت م0193