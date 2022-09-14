عمّان 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واسالتقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس اليوم بالعاهل الأردني عبدالله الثاني، الذي يزور فرنسا حاليًا.وتناول اللقاء -بحسب بيان صحفي للديوان الملكي الأردني- العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وسبل توسيع التعاون في مختلف المجالات، وآخر التطورات إقليميًا ودوليًا، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمة السورية.كما بُحِثت الجهود المبذولة إقليميًا ودوليًا في الحرب على الإرهاب.// انتهى //18:50ت م0194