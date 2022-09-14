سياسي / الرئيس الفرنسي يلتقي بالعاهل الأردني
الأربعاء 1444/2/18 هـ الموافق 2022/09/14 م واس
عمّان 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واس
التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس اليوم بالعاهل الأردني عبدالله الثاني، الذي يزور فرنسا حاليًا.
وتناول اللقاء -بحسب بيان صحفي للديوان الملكي الأردني- العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وسبل توسيع التعاون في مختلف المجالات، وآخر التطورات إقليميًا ودوليًا، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمة السورية.
كما بُحِثت الجهود المبذولة إقليميًا ودوليًا في الحرب على الإرهاب.
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18:50ت م
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