الرياض 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واسوقّعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" اليوم مذكرة تفاهم مع شركة كونتكست السعودية الرائدة في خدمات الحوسبة السحابية والتحوّل الرقمي في المملكة؛ وذلك لتوحيد الجهود في سبيل تعزيز التحوّل الرقمي وتبنّي مفهوم الحوسبة السحابية على نطاق أوسع في المملكة.جاء ذلك خلال أعمال القمّة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية المنعقدة في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض خلال المدة من 13 – 15 سبتمبر الجاري.وقال المهندس نواف الصحن مساعد مدير مركز المعلومات الوطني للحوسبة السحابية: إنّ التحوّل الرقمي في مجال الحوسبة السحابية يتطلب تغييرًا للمفاهيم حولها، وتأتي هذه الشراكة لتلعب هذا الدور المهم، وذلك بتأسيس برامج للتدريب وتبادل الخبراء من خلال مركز التميّز التابع لشركة كونتكست، الذي سيعزز فرص صقل مهارات الكوادر العاملة في "سدايا"، وكوادر الجهات الحكومية الأخرى.وأفاد بأن شركة كونتكست هي الموزع المعتمد لخدمات جوجل السحابية في المملكة، وسيمنح هذا التعاون للهيئة إمكانًا لاستخدام خدمات جوجل السحابية في بناء وتطوير سحابة "ديم" التابعة لسدايا.// انتهى //18:51ت م0195