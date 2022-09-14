لندن 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة, في قصر لانكستر بلندن, اليوم، واجب العزاء في وفاة جلالة الملكة اليزابيث الثانية، ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.وأعرب سموه عن تقديره لكل ما قامت به جلالتها من إسهامات في تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة.// انتهى //19:08ت م0196