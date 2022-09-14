الرياض 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واسوقعت شركة سكاي (المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة) اتفاقيةً مع شركة لين الرائــدة فــي تقديم الحلول الصحية المبتكرة بهدف التعاون المشترك لبحث فرص تطوير تطبيقات حلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة المطورة لصالح القطاع الصحي في المملكة.ووقع الاتفاقية كلٌ من: المهندس أيمن الراشد الرئيس التنفيذي لشركة سكاي، والمهندس مهند الرشيد الرئيس التنفيذي لشركة لين، وتهدف إلى النهوض بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتقديم حلول مبتكرة موجهة للقطاع الصحي.وستسعى الشركتان لرفــع جــودة مؤشــرات الصحــة العامــة فــي المملكــة واستثمار خبرات لين في تعزيز دور البيانات الضخمة لإنشاء قطاعاتٍ اقتصاديةٍ أكثر ذكاءً تقوم على التكنولوجيا بما يسهم في تحسين جودة الحياة في مختلف مناطق المملكة، وتدعم مباشرة رؤية 2030.من جهته، أكد المهندس الرشيد أن التعاون مع شركة سكاي يعكس حرص الشركتين على خدمة القطاع الصحي على مستوى المملكة، وذلك من خلال إطلاق المشاريع والخدمات المستدامة وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مبينًا أن لين تعمل على الإسهام في دعم وتمكين التحول في القطاع الصحي من خلال تقديــم الخدمــات الصحيــة الإلكترونية والحلول المبتكرة المعتمدة على البيانـات وتحسـين الإجـراءات واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي بهدف تسهيل الحصول على خدمات الرعاية الصحية وتحسين جودة وكفاءة تلك الخدمات المقدمة للمستفيدين. ويأتي هذا الدور متوائماً مع توجهات التحول في القطاع الصحي ضمن رؤية المملكة 2030.وتعمل "لين" مع مختلف الجهات في القطاع الصحي؛ لبناء نماذج عمل مستدامة تعمل على رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة، حيث تتطلع لقيادة الابتكار نحو منظومة صحية ذكية لحياة أفضل، بحلول مبتكرة موثوقة ومدعومة بالبيانات تسهم في مسيرة التحول للقطاع الصحي في المملكة ولتحقيق حلول الغد لصحة اليوم.وتلتزم شركة سكاي بالإسهام الفاعل في تشكيل الجيل المقبل من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتقديم الحلول المبتكرة للتحديات العالمية من أجل مستقبل أكثر استدامة، كما أنها تعمل محفزًا لمنظومة الذكاء الاصطناعي في المملكة، من خلال شراكاتها الواسعة، واستثماراتها المتنوعة؛ سعياً لتكون المملكة مركزًا تنافسيًا عالميًا للتقنيات المتقدمة في مختلف المجالات.// انتهى //19:09ت م0197