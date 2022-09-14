جدة 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واسكرم معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة الخطوط السعودية بجائزة التميّز في خدمة ضيوف الرحمن، ضمن الجوائز المقدمة من الوزارة خلال الحفل السنوي "جائزة مبدعون" التي تهدف لتسليط الضوء على الجهود المميزة لمختلف القطاعات في تصميم وتقديم منتجات وخدمات مبتكرة للحجاج والمعتمرين.ويأتي ذلك تقديراً لجهود "السعودية" في تعزيز تجربة السفر للحجاج بتقديم باقة من الخدمات المبتكرة، من بينها الهدية القيّمة المستوحاة من رحلتهم الإيمانية، التي تضمنت عبوة ماء زمزم مع عجوة المدينة، بالإضافة إلى مسبحة.وثمّن معالي المدير العام للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العُمر هذا التكريم الذي يتوج أعمال منسوبي "السعودية" كافة ويعد ثمرةً لجهودهم التي بذلوها لتقديم كل ما من شأنه توفير تجربة سفر مميزة لضيوف الرحمن، ليس فقط عبر تقديم خدمات النقل الجوي من مختلف أنحاء العالم، بل بتوفير باقة من الخدمات والمنتجات الأرضية، مضيفاً أن خدمة ضيوف الرحمن تعد ضمن أبرز المستهدفات التي يتواصل تطويرها عاماً بعد آخر لتتكامل جهود "السعودية" مع مختلف الجهات التي تُعنى بخدمة الحجاج والمعتمرين.// انتهى //19:21ت م0199