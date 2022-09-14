الرياض 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واسنظمت الأكاديمية المالية أمس ندوة لمنتدى النمو الاقتصادي بعنوان "البيئة والاستدامة والحوكمة: مستقبل الاستدامة في إدارة الاستثمار"،عبر الاتصال المرئي، حيث تهدف إلى دراسة التأثيرات التي تقود إلى دمج الاستدامة في الاستثمار، وتحديد الآثار المترتبة على شركات الاستثمار والمهنيين، وتعزيز المبادرات التنظيمية للحصول على مزيد من التقارير والإفصاحات حول كيفية دمج مديري الأصول لعوامل البيئة والاستدامة والحوكمة في عملياتهم.وأكد المختصون الماليون خلال الندوة أهمية الاستثمار المستدام في تحسين النتائج المالية على المدى الطويل، وتعزيز دور القطاع المالي في إحداث أثر إيجابي في النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.وقدم رئيس الأبحاث في معهد المحللين الماليين المعتمدين رودري بريس عرضاً تقديمياً بعنوان "مستقبل الاستدامة في إدارة الاستثمار - من الأفكار إلى الواقع"، بيَّن من خلاله كيف يمكن الاستثمار المستدام أن يحسن النتائج على المدى الطويل.وأوضح أن الاستدامة تقوم على أربع ركائز رئيسة، هي: التأثير، حيث يركز على الطلب المتسارع على الاستثمار المستدام والسيناريوهات المستقبلية. والدوافع، فهي تركز على كيفية تكيف مؤسسات الاستثمار، وتوسيع نماذج أعمالها واستثماراتها لتلبية توقعات المستثمرين للاستثمار المستدام. وعامل التمكين، يركز على كيفية تسهيل نماذج التشغيل ونماذج الأفراد في منظمات الاستثمار للنمو في الاستثمار المستدام. والإجراءات، فهي نموذج لتنظيم الاستثمار والصناعة لدعم مسار الاستثمار المستدام.ونوهت الندوة بالجهود التي تبذلها حكومة المملكة لتعزيز الاقتصاد ومعالجة التغير المناخي وزيادة مستويات السعودة وتوطين الصناعات، ورفع نسبة إشراك الإناث في إجمالي القوى العاملة، كما نوقشت المبادرات الحكومية ومبادرات القطاع الخاص في مجال الطاقة النظيفة والفعالة، والمبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر.// انتهى //19:23ت م0200