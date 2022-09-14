الرياض 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واسأطلقت وزارة الصحة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" النموذج الأولي لبرنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي خلال الجلسة الحوارية التي عُقِدت اليوم بعنوان "تصور النظام البيئي لاعتماد الذكاء الاصطناعي" خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.وتناول مساعد وزير الصحة الدكتور محمد العبدالعالي في الجلسة الحوارية التوجيهات السامية من القيادة الحكيمة للعناية بصحة المواطنين والمقيمين بوصفه ضمن الأولويات الوطنية لرؤية المملكة 2030، مستعرضًا التطور المستمر الذي يشهده قطاع الصحة في المملكة من عمليات التحول الرقمي التي حسنت الكثير من الخدمات الصحية.وأوضح الدور الكبير الذي تلعبه البيانات والذكاء الاصطناعي في مشاريع التحول بالقطاع الصحي ودعم البرامج الصحية والبرامج الوقائية والتشغيل بشكل عام، مشيرًا إلى أن برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي سيعمل على تحسين جودة التشخيص ورفع مستوى دقته وزيادة كفاءة الأطباء، مما سيؤدي الى زيادة عدد الفحوصات للشريحة المستهدفة وفرص اكتشاف المرض في مراحل مبكرة، ما سوف يسهم -بمشيئة الله- في الشفاء والتعافي التام بنسبة كبيرة.وقدم الدكتور العبدالعالي عرضًا للدور الكبير الذي يقوم به مركز التميز في الذكاء الاصطناعي بقطاع الصحة بالتعاون مع "سدايا" والشراكة الإستراتيجية لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي التي تخدم مجالات صحية متعددة، مبينًا أنه سيدعم الأبحاث الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات فيما يتعلق بالأبحاث الطبية والتقنيات الحيوية إلى زيادة المحتوى المحلي عن طريق المشاركة والدعم في تطوير وتبني التقنيات المتطورة التي تخدم القطاع الصحي، ومشاركة التقنيات والتجارب الرائدة بين الأطراف.وأفاد أن المركز سيعزز من صقل وتطوير مهارات القدرات الوطنية من شباب وشابات الوطن وإكسابهم مهارات علمية وعملية، مما سيسهم في سد الفجوات المهنية والدخول في المنافسة على الوظائف والتخصصات المرتبطة بعلم البيانات والذكاء الاصطناعي.من جهته، قال المشرف العام على المركز الوطني للذكاء الاصطناعي الدكتور ماجد بن محمد التويجري: "إن (سدايا) تسعى إلى تعزيز ريادة المملكة في مجال البيانات والذكاء والاصطناعي في مختلف المجالات، ومواصلة إطلاق المبادرات والبرامج مع العديد من الشركاء من القطاعات الحكومية، مما يؤكد المضي بخطى متسارعة نحو الوصول إلى هذا الهدف؛ تحقيقًا لتطلعات وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي التي تركز على تعزيز التكامل الحكومي بما يخدم التنمية ويحقق أهداف رؤية المملكة 2030.ونوه بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الصحة ومستشفى صحة الافتراضي في تحقيق أعلى مستوى للرعاية الطبية، متطلعًا إلى أن يُسهم مركز التميز للذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة في دعم الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة للمحافظة على صحة سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.// انتهى //19:23ت م0201