عمّان 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واسحضر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، اليوم، اجتماعاً دعا له المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.وتناول الاجتماع سبل تعزيز الجهود لاستمرار تقديم الخدمات للاجئين السوريين في سوريا والأردن، وتلبية احتياجاتهم، ودعم المجتمعات المستضيفة.حضر الاجتماع عدد من السفراء المعتمدين لدى الأردن.// انتهى //19:37ت م0202