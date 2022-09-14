عام / سفير المملكة لدى الأردن يحضر اجتماعاً دعا له المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
الأربعاء 1444/2/18 هـ الموافق 2022/09/14 م واس
عمّان 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واس
حضر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، اليوم، اجتماعاً دعا له المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.
وتناول الاجتماع سبل تعزيز الجهود لاستمرار تقديم الخدمات للاجئين السوريين في سوريا والأردن، وتلبية احتياجاتهم، ودعم المجتمعات المستضيفة.
حضر الاجتماع عدد من السفراء المعتمدين لدى الأردن.
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19:37ت م
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