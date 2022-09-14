الرياض 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واسالتقى معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم , اليوم، بمعالي وزير النقل السنغافوري أس إسواران، ومعالي وزير التنمية الاجتماعية والأسرية والوزير المسؤول عن شؤون المسلمين السنغافوري ماساجوس ذو الكفل، ورئيس مجلس الأعمال السنغافوري سفير سنغافورة غير المقيم في مملكة الأردن شمشير زمان.وبُحِثت خلاله العلاقات الثنائية بين المملكة وسنغافورة، إضافةً إلى فرص تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل دعم كل ما ينعكس على تنمية وازدهار البلدين.حضر اللقاءات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سنغافورة عبدالله بن محمد الماضي.// انتهى //19:48ت م0203