الرياض 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واسأعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية عن مشاركة الرياضات الإلكترونية ضمن الألعاب السعودية، حيث ستقام البطولة لرياضة PUBG Mobile الإلكترونية.وأقيمت التصفيات مطلع الأسبوع الماضي بمشاركة 47 نادياً حكومياً ليتأهل منها 14 نادياً، وهي: الهلال ، الجبلين ، الخلود ، البدائع ، التهامي ، الجندل ، الشباب ، العربي ، العمران ، ضمك ، الفيحاء ، الشعلة ، السد ، حراء.وعدّ الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية تركي بن مشاري الفوزان دورة الألعاب السعودية نموذجاً على اهتمام المملكة بجميع الرياضات والرياضيين، ومشاركتنا هي إثبات لأهمية الرياضات الإلكترونية.ولفت الانتباه إلى مشاركة ما يقارب 50 نادياً حكومياً في بطولة الرياضات الإلكترونية في الألعاب السعودية؛ لأن ذلك يبين اهتمام الأندية الحكومية بقطاع الرياضات الإلكترونية وأن الجميع يوليها اهتمامًا بالغًا.يذكر أن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية يعمل على إقامة العديد من البطولات المحلية والدولية عالية المستوى، فبعد انتهاء موسم الجيمرز (الحدث الأكبر للألعاب والرياضات الإلكترونية عالميًا) أعلن عن بدء الدوري السعودي الإلكتروني الدوري الذي يهتم بتطوير ورعاية المواهب واللاعبين المحليين.// انتهى //20:11ت م0205