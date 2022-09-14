الرياض 18 صفر1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واسالتقى معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة-اليوم- معاليَ وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي بجمهورية نيجيريا الاتحادية الدكتور إبراهيم عيسى، وذلك على هامش فعاليات النسخة الثانية من "القمة العالمية للذكاء الاصطناعي"،التي تستضيفها العاصمة الرياض.وناقشَ الجانبان - خلال لقائهما- توسيعَ التعاون القائم بين البلدين الصديقين، وفرص الاستثمار المتاحة بِسُوقَي البلدين، ودعم نمو الاقتصاد الرَّقميّ، كما ناقشَ الجانبان تعزيزَ التعاون في إطار منظمة التعاون الرقميّ «DCO» بما يحقِّقَ أهدافَ المنظمة وطموحات الدول الأعضاء.// انتهى //20:27ت م0207