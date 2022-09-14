الرباط 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واسأغلقت البورصة المغربية، اليوم، على انخفاض طفيف في التعاملات، مسجَّلاً مؤشرها الرئيس "مازي" تراجعاً بنسبة 0.01 %، بـ 12.146,06 نقطة.فقد انخفضَ مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.23 % ليستقر عند 979,25 نقطة، فيما تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.01 % مسجلاً 906,94 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 79,69 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 629,99 مليار درهم مغربي.//انتهى//20:34ت م0209