رام الله 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واسحَمَّلَتْ وزارةُ الخارجية الفلسطينية، الاحتلالَ الغاشمَ المسؤوليةَ الكاملةَ والمباشرةَ عن سياسة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية،ومطاردة وملاحقة أي شكل من أشكال الوجود الفلسطيني في القدس وغيرها.وطالبت - في بيان لها اليوم- المجتمعَ الدولي باتخاذ ما يلزم من إجراءات وعقوبات على الاحتلال الغاشم؛ لإجباره على وقف الاستيطان وضمِّ الضفة الغربية المحتلة.وأضاف البيان أن تلك الحرب اليومية المتواصلة التي يشنُّها جيش الاحتلال الغاشم ضد الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم تهدف إلى تدمير أية وسائل أو مقومات أو إمكانيات تعزِّز من صمود الفلسطيني وتمسكه بأرضه.//انتهى//21:01ت م0213