الرياض 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واسوَقَّعَ معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر ومعالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي مذكرة تفاهم، للتعاون في مجال التحليلات المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع النقل و الخدمات اللوجستية.جاء ذلك خلال أعمال القمّة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية المنعقدة في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض خلال المدة من 13 - 15 سبتمبر الجاري.وتهدف المذكرة إلى توسيع استخدام وتوظيف البيانات والذكاء الاصطناعي في قطاع النقل و الخدمات اللوجستية من خلال تطوير استخدامات التحليلات المتقدمة و لوغارثميات الذكاء الاصطناعي في عدد من المجالات التي تشمل نمذجة النقل متعدد الوسائط والتنبؤ بالطلب المستقبلي، وتحسين سلاسة التنقل وكفاءة الخدمات، وتعزيز تكامل أنماط النقل وسلاسل الإمداد، بالإضافة للدراسات السلوكية والديمغرافية لمستخدمي أنماط النقل.يذكر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تعمل مع الجهات كافة ذات العلاقة على تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تتضمَّن تبنِّي أحدث التقنيات في أنماط النقل والخدمات اللوجستية بما يُسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث.// انتهى //21:04ت م0214