حائل 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واسحَقَّقَ فريقُ الطائي الفوزَ على ضيفه فريق الفتح، بنتيجة (1 - 0)، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي 2022-2023.وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الطائي إلى 9 نقاط ليصل الى المركز الثالث مؤقتًا، لحين استكمال باقي مباريات الجولة، بينما تجمَّد رصيد الفتح عند 3 نقاط في المركز التاسع.يذكر أن الطائي استهل مشواره في دوري روشن السعودي، بالفوز على الاتفاق بهدفين لهدف، ثم فاز على العدالة بهدف دون رد، قبل أن يخسر أمام الشباب بنتيجة (4-0)، في الجولة الثالثة.// انتهى //21:09ت م0215