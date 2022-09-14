أبها 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واسقبضَ مركزُ الضبط الأمني بالحريضة في محافظة رجال ألمع على مقيم من الجنسية الغينية بحوزته (12) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدِّر و(39750) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، مخفية داخل مركبة يقودها، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.// انتهى //21:25ت م0216