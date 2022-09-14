عام / مركزُ الضبط الأمني بالحريضة يقبضُ على مقيم بحوزته (12) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدِّر و(39750) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي
الأربعاء 1444/2/18 هـ الموافق 2022/09/14 م واس
أبها 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واس
قبضَ مركزُ الضبط الأمني بالحريضة في محافظة رجال ألمع على مقيم من الجنسية الغينية بحوزته (12) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدِّر و(39750) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، مخفية داخل مركبة يقودها، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
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21:25ت م
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