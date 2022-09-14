الرياض 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واسهبطت الأسهم الأوروبية اليوم موسعة خسائرها من الجلسة السابقة بعد بيانات أعلى من المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة عززت التوقعات لزيادة كبيرة أخرى في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، لكن مكاسب لأسهم النفط كبحت الانخفاضات.فقد أنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول منخفضاً 0.9 بالمئة. وجاءت أسهم التعدين والصناعة والسلع الاستهلاكية بين أكبر الخاسرين.وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء زيادة أكبر من المتوقع في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في أغسطس، وهو ما عزَّز الحجة بأن يقرر البنك المركزي الأمريكي ثالث زيادة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس في أسعار الفائدة في ختام اجتماعه يوم الأربعاء القادم.وتضررت الأسواق بشدة عقب تلك البيانات وفشلت الأسهم الأوروبية في الاستفادة من تعافي بورصة وول ستريت في جلسة اليوم.وخالف قطاع الطاقة الأوروبي اتجاه السوق ليصعد مؤشره 0.8 بالمئة مع ارتفاع أسعار النفط بعد أن قالت وكالة الطاقة الدولية إنها تتوقع زيادة في التحول من الغاز إلى الخام بسبب الأسعار المرتفعة هذا الشتاء.//انتهى//21:26ت م0217