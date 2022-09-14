الرياض 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واسعقدَ مجلسُ الشراكة اللوجستي مع القطاع الخاص اجتماعه الحادي عشر برئاسة معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلَّف الدكتور رميح بن محمد الرميح، بحضور ومشاركة ممثلي المنشآت من القطاع الخاص.وتناول المجلس عددًا من الموضوعات والتحديات التي تواجهُ المنشآت العاملة والمتخصصة في القطاع اللوجستي، إضافة إلى مناقشة سير العمل وخطط التطوير وآليات التنفيذ وفق البرامج المقترحة، وأبرز الحلول التمويلية للمشاريع اللوجستية من قبل جهات التمويل المعتمدة.كما اطلع أعضاء المجلس على نتائج ورش العمل المتعلقة ببحث التحديات وفرص التطوير في قطاع البريد السعودي، والتحديات الجديدة التي تواجه القطاع اللوجستي ككل، كما استعرض المجلس دور الميناء الجاف بالرياض في دعم وتطوير الخدمات اللوجستية.وزار أعضاء المجلس شركة محطة بوابة البحر الأحمر في ميناء جدة الإسلامي، وذلك للاطلاع على آليات العمل والتعرُّف على أبرز تجارب الشركة في الخدمات اللوجستية، ودورها في دعم وتطوير هذه الخدمات في المنطقة اللوجستية التي تم إطلاقها مؤخرًا في ميناء جدة الإسلامي.الجدير بالذكر أن مجلس الشراكة اللوجستي مع القطاع الخاص يضطلع بدراسة التحديات والعوائق التي تواجه القطاع الخاص في الشأن اللوجستي وتحديد أفضل السبل لمعالجتها، إضافة إلى دراسة الفرص الواعدة في المجال اللوجستي واستكشافها، وتقديم الأفكار والمقترحات والتوصيات التي تسهم في رفع تصنيف المملكة في مؤشر الأداء اللوجستي (LPI)، واقتراح أفضل السبل لتيسير ممارسة الأعمال في المجال اللوجستي.// انتهى //21:40ت م0218