بريدة 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واسحصلَ مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، على شهادة اعتماد مركز المهارات والمحاكاة بالمستشفى, لتقديم دورات دعم الحياة المتقدمة في الإصابات ATLS التابعة للكلية الامريكية للجراحين ولجنة معايير الصدمات، بالإضافة إلى دورة العناية المتقدمة بالصدمات لطاقم التمريض ATCN.وأكدَ مدير مستشفى الملك فهد الدكتور تركي المقبل أن مثل هذه الدورات ستسهم في رفع مستوى الخدمة المقدمة للمرضى وتطوير مهارات الممارسين الصحيين وتقليل المضاعفات الطبية وانقاذ الأرواح, وذلك بواسطة ورش العمل والندوات واستخدام الأساليب التعليمية المثالية لحلِّ المشكلات الطبية وتحليلها.// انتهى //21:42ت م0219