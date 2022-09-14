نابلس 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واسأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام، مساء اليوم، خلال اقتحام جيش الاحتلال الغاشم بلدة سبسطية شمال غربي نابلس.وأوضح رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، أن جيش الاحتلال اقتحم ساحة البيادر في البلدة وسط إطلاق كثيف للنار وقنابل الغاز المسيل للدموع، مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق.وأضاف أن جيش الاحتلال هدد أصحاب المحال التجارية باستهدافهم بشكل مباشر في حال استمر الشبان بالتصدي للمستوطنين في المنطقة.//انتهى//22:39ت م0226