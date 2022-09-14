الطائف 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واسكرّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف في مكتبه اليوم، لاعب نادي وج إبراهيم آل هادي بمناسبة حصوله على الميدالية البرونزية في بطولة آسيا للتايكوندو فئة الشباب.وأشاد سموه بهذا الإنجاز الوطني الذي حققه اللاعب وتمثيله للمملكة في هذا المحفل الرياضي الكبير، مؤكداً أن الإنجازات التي حُققت تأتي بالدعم الكبير من القيادة الحكيمة لجميع الألعاب الرياضية التي يشارك بها أبناء الوطن.حضر التكريم مدير مكتب وزارة الرياضة بالطائف عبدالله الزايدي، ورئيس مجلس إدارة نادي وج الرياضي ساطي العتيبي.//انتهى//22:40ت م0227