نيودلهي 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واسقدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند صالح بن عيد الحصيني، أوراق اعتماده لفخامة الرئيسة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند، وذلك خلال استقبالها له في القصر الرئاسي راشتراباتي بهافان.وتضمنت أوراق الاعتماد تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لفخامتها.وأشادت الرئيسة مورمو خلال الاستقبال بالعلاقات التي تربط بين المملكة والهند التي أخذت مساراً نموذجياً في تعميق الشراكة مع إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ودولة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.فيما قدم السفير الحصيني لفخامتها شكره وتقديره، مشيراً إلى أنه يعمل بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، لنقل مستوى الشراكة بين البلدين إلى مستويات أعلى وأفضل في رحلة المستقبل لارتقاء وصعود البلدين إلى مراكز متقدمة بين دول العالم.//انتهى//22:46ت م0228